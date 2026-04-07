В Дягилево модернизировали энергетическую инфраструктуру

В микрорайоне Дягилево завершилась масштабная модернизация электросетей, которая должна решить многолетнюю проблему аварий и перебоев со светом. Компании «Р-Энергия» и РГРЭС провели комплексные работы на 4-м и 5-м Дягилевских проездах, а также на улице Дягилевской.

В рамках обновления специалисты полностью заменили опоры линий электропередачи, что повысило надёжность всей сети. Ключевым нововведением стала установка 92 новых «умных» счётчиков. Эти приборы входят в интеллектуальную систему учёта энергоресурсов (ИСУ) и позволяют:

контролировать показания дистанционно;

управлять энергопотреблением удалённо;

повысить точность учёта и прозрачность начислений.

После завершения работ специалисты провели тщательную проверку. Они сняли показания с каждого нового прибора, убедились в корректном подключении к домам и интеграции в систему «Р-Энергии», а также зафиксировали данные на подстанции. Все счётчики были опломбированы, а подключения перепроверены на соответствие нормам.

Отдельно отмечается вклад самих жителей микрорайона и лично председателя Совета дягилевских цыган Виталия Мутьяна. Их активное сотрудничество помогло успешно реализовать проект.

Теперь обновлённая инфраструктура позволит существенно снизить вероятность перебоев с электроснабжением, сделав жизнь в Дягилево более комфортной и безопасной.