Александр Дугин, кадр из видео Первого канала
Политика

Дугин: Если мы наивно полагаем, что ураган Антихриста нас обойдет стороной, то горе нам

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Философ Александр Дугин выступил с резким заявлением: война, в которой Россия участвует уже давно, перестала быть просто военным или экономическим противостоянием. Никакие технологии и хозяйственные расчёты больше не определяют её исход. На первый план вышли совершенно иные измерения происходящего.

Притча о потопе как диагноз современности

На сегодняшней праздничной службе Дугин обратил особое внимание на евангельский отрывок о временах Ноя. Прямо накануне потопа, когда тучи уже наливались чернотой, люди продолжали жить в привычном ритме: работали, веселились, враждовали, создавали семьи. Быт поглощал их целиком. Секунды оставались до гибели, а они не давали себе никакого отчёта в происходящем.

Реклама

По убеждению философа, сегодня всё повторяется с пугающей точностью. Знаки надвигающегося конца собираются в плотный узел, который уже невозможно не замечать. Но люди, как прежде, погружены в своё: повседневные заботы, выживание, пенсии, отношения, отпуск. Ничего нового.

Дугин настаивает: за Россией стоит Идея. Народ чувствует её интуитивно. Российская элита, напротив, всеми силами вытесняет это ощущение из сознания. Именно она, по мнению философа, услышит звук архангельских труб последней.

Трамп и «дьявольская природа» Запада

Отдельно Дугин остановился на заявлении Дональда Трампа о том, что с лица земли будет стёрта целая цивилизация. Для философа это не частная выходка одного политика. Это, по его словам, открытое проявление дьявольской природы современного Запада: то, что прежние лидеры творили молча, Трамп произнёс вслух. Все маски сброшены.

Вывод Дугина жёсткий: «Если мы наивно полагаем, что ураган Антихриста нас обойдет стороной, то горе нам».

Предыдущая статья
В Дягилево модернизировали энергетическую инфраструктуру
Следующая статья
В Рязанской области апрель пройдёт под знаком борьбы субтропиков и Арктики

Популярные материалы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье