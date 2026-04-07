В Рязанской области апрель пройдёт под знаком борьбы субтропиков и Арктики

Прогноз на апрель для Рязанской области озвучил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов. По его словам, месяц будет крайне неоднородным: ожидается чередование волн тепла и холода, резкие погодные переходы и борьба между субтропическими и арктическими воздушными массами.

Первая волна тепла уже прошла в первой пятидневке апреля, когда в регионе наблюдалась по-настоящему майская погода. К концу второй пятидневки ожидается пик похолодания — ночные заморозки и снегопады.

Реклама

Во второй декаде апреля ожидается постепенное повышение температуры до средних апрельских значений, после чего температура снова возрастёт до майских показателей. Около 20 апреля ожидается тёплая погода, обусловленная антициклоном и господством субтропического воздуха, что может привести к началу цветения садов.

Однако после этого вероятен резкий приток арктического воздуха, сопровождающийся холодными дождями и возвращением заморозков.Только в самом конце апреля ожидается очередное потепление.