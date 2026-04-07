Рязанец сделал из квартиры матери приют для 106 иностранцев и получил 1,5 года колонии

Анастасия Мериакри
Железнодорожный районный суд Рязани признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в период с марта 2020 по май 2024 года мужчина действовал в составе организованной преступной группы. Их целью было получение материальной выгоды путём организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

В рамках своей деятельности рязанец оформил фиктивную регистрацию по месту жительства в квартире своей матери для 106 иностранных граждан. При этом установлено, что после регистрации эти лица по указанному адресу не проживали.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 140 000 рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

