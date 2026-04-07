Прокуратура потребовала перерасчёт платежей для жителей посёлка, лишённых водоснабжения на 38 часов

Прокуратура района провела проверку по факту длительного отключения водоснабжения в посёлке Рязанские сады. В ходе проверки выяснилось, что из-за аварийного повреждения водопроводных систем жители остались без воды на срок, превышающий 38 часов.

Действующее законодательство допускает перерыв в подаче воды не более чем на 24 часа. Превышение этого срока является нарушением прав граждан на получение качественных коммунальных услуг.

По результатам проверки в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений. В отношении должностного лица компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В настоящее время все нарушения устранены, водоснабжение в посёлке полностью восстановлено. Кроме того, гражданам произведён перерасчёт коммунальных платежей за период отключения по услугам водоснабжения и водоотведения.