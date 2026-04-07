Фото: Изображение от freepik
Здоровье

Врач объяснил долголетие женщин необходимостью мыть посуду после еды

Анастасия Мериакри
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с «Москвой 24» выдвинул необычную гипотезу о причинах долголетия женщин. По его мнению, одна из них кроется в бытовых обязанностях.

Специалист отметил, что стереотипное поведение после еды у мужчин и женщин часто различается. Мужчина, как правило, сразу после трапезы садится отдыхать, например, перед телевизором. Женщина же, напротив, продолжает заниматься домашними делами — в частности, мытьём посуды.

По словам Тяжельникова, после еды обязательно должна следовать какая-либо физическая активность. Это необходимо для того, чтобы потреблённые калории начали расходоваться и правильно перерабатываться организмом, а не откладываться в виде жира.

Эксперт также напомнил о базовых принципах здорового питания. Он рекомендовал употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. При этом важно стремиться к тому, чтобы пища насыщала организм, давала силы, но не была избыточной.

Отвечая на популярный вопрос о запрете на еду после 18:00, Тяжельников развеял этот миф. Он заявил, что главное — не время последнего приёма пищи, а поведение после него. Главное — не ложиться сразу после еды.

