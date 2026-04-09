Изображение от jannoon028 на Freepik
Новости России

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с начала апреля, обратили внимание журналисты «Коммерсанта».

Среди них глава Орловской области Андрей Клычков, на которого подписаны более 70 тысяч человек. В последний раз он опубликовал пост в мессенджере 1 апреля, рассказав жителям о паводковой ситуации в регионе. 

Реклама

С тех пор губернатор разместил в MAX уже 11 материалов. Там него подписаны 35 тысяч человек. В правительстве региона пояснили, что Клычков перестал публиковать посты в Telegram из-за нестабильной работы приложения.

Глава Псковской области Михаил Ведерников не писал ничего в мессенджере с 28 марта. После этого посты стали выходить только в MAX и «ВКонтакте». Власти региона также сослались на некорректную работу Telegram.

Почти неделю ничего не публиковал в приложении и глава Московской области Андрей Воробьев, однако недавно там появился пост о прощании с главой НПО машиностроения Александром Леоновым.

Эксперт не исключает, что исход губернаторов из мессенджера в отдельных регионах может стать «пробным шаром» перед лавинообразным процессом.

Предыдущая статья
Дотком обвинил США в обмане по перемирию с Ираном и рассказал о пророчестве
Следующая статья
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области никто не пострадал

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Генерал Липовой: порт у Одессы стал могилой для секретных натовских БПЛА

Российские войска ударом по порту Измаила в Одесской области...
Новости России

Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал E1.RU, что...
Новости России

Погибшая в Москве жена бизнесмена жаловалась на мучивших ее экстрасенсов

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Новости России

На Кубани мужчина вышел на балкон и погиб от удара Украины

Житель Краснодарского края погиб при ночном налете украинских беспилотников...
Новости России

Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...
Политика

Сладков заявил, что Ирану не позавидуешь после победы над США

Победа Ирана над США может быть временной, поскольку Вашингтон...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье