«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с начала апреля, обратили внимание журналисты « Коммерсанта ».

Среди них глава Орловской области Андрей Клычков, на которого подписаны более 70 тысяч человек. В последний раз он опубликовал пост в мессенджере 1 апреля, рассказав жителям о паводковой ситуации в регионе.

С тех пор губернатор разместил в MAX уже 11 материалов. Там него подписаны 35 тысяч человек. В правительстве региона пояснили, что Клычков перестал публиковать посты в Telegram из-за нестабильной работы приложения.

Глава Псковской области Михаил Ведерников не писал ничего в мессенджере с 28 марта. После этого посты стали выходить только в MAX и «ВКонтакте». Власти региона также сослались на некорректную работу Telegram.

Почти неделю ничего не публиковал в приложении и глава Московской области Андрей Воробьев, однако недавно там появился пост о прощании с главой НПО машиностроения Александром Леоновым.

Эксперт не исключает, что исход губернаторов из мессенджера в отдельных регионах может стать «пробным шаром» перед лавинообразным процессом.