За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области никто не пострадал

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди не зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В области зарегистрировано 42 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 7139 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлено 2 водителя, которые на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответил отказом.

Выявлено более 60 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 20 нарушений допустили водители грузового транспорта.