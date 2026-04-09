В Рязани стартовал масштабный сезон дорожного ремонта

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что в городе начались работы по восстановлению дорожного полотна. В планах этого сезона — капитальный ремонт, обновление верхнего слоя покрытия и ликвидация дефектов.

С первых дней апреля ямочный ремонт ведется горячим асфальтом. Этот метод позволяет оперативно устранять выбоины и трещины, делая передвижение автомобилей более безопасным и комфортным. На данный момент бригады трудятся на улицах Ломоносова и Зубковой.

На улице Вознесенской уже приступили к капитальному обновлению дороги: выполнено фрезерование основания, уложен нижний слой асфальта, отрегулированы люки колодцев. До конца месяца работы начнутся на всех запланированных объектах. Исключение — поселок Божатково, улица Животноводческая и Куйбышевское шоссе: там подрядчики появятся в мае.