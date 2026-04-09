Подполковник раскрыл, зачем Трамп объявил перемирие с Ираном

США используют двухнедельное перемирие с Ираном для переброски войск на Ближний Восток, заявил военный эксперт Олег Иванников. Переговоры о снятии санкций могут оказаться прикрытием для подготовки масштабного удара.

Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Стороны сядут за стол переговоров, на кону — полная отмена санкций с Тегерана. Иран при этом сохранит контроль над стратегически важным Ормузским проливом. В Высшем совете национальной безопасности Ирана уже заявили о победе в противостоянии, активная фаза которого стартовала 28 февраля.

Реклама

Однако военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников смотрит на ситуацию иначе.

США не проиграли — они перегруппировываются

«Соединённые Штаты пока не проиграли», — подчёркивает специалист. По его словам, прямо сейчас идёт активная переброска американских войск в ближневосточный регион. Цель — сформировать, по выражению эксперта, «бронированный кулак» для удара по Ирану. Причём речь не только о наземной операции: планируется скоординированное воздушное наступление.

Иванников считает, что переговоры — это дымовая завеса. США, по его оценке, намеренно затягивают время и «играют в поддавки», чтобы успеть сосредоточить силы. Доверять заявлениям о мире он не советует. «Иранскому руководству нужно готовиться к тяжёлому противостоянию», — предупреждает эксперт.

Особое место в прогнозе Иванникова занимает концепция мультидоменного удара. Это не просто атака с нескольких направлений. Речь идёт о скоординированных военных действиях сразу в пяти средах: на суше, в море, включая подводное пространство, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эксперт допускает, что США могут использовать Иран как полигон для демонстрации этой технологии в реальных боевых условиях.

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США во лжи насчёт перемирия с Ираном и заявил о ядерных угрозах Израилю со стороны Пакистана, Китая и Северной Кореи. Официальных подтверждений этим словам нет.

«США теперь утверждают, что перемирие было «недоразумением». Как можно иметь недоразумение с таким количеством вовлечённых сторон?» — написал предприниматель. Там же он добавил: «Игра Нетаньяху в пророчества окончена».

Кроме того, Дотком заявил, что Пакистан, Северная Корея и Китай якобы пригрозили нанести ядерный удар по Израилю. Официальных подтверждений этому нет. Израильский Channel 10 ранее со ссылкой на инсайдеров сообщал о возможном ядерном ударе со стороны Пакистана, однако сам Пакистан эту информацию опроверг.

Читайте по теме: Дугин: Если мы наивно полагаем, что ураган Антихриста нас обойдет стороной, то горе нам

Политолог раскрыл, как Трамп использует угрозы Ирану, чтобы заработать