Изображение от drobotdean на Freepik
Экономика и бизнес

Рязанский бизнес удвоил продажи на Wildberries до 1,6 млрд рублей

Алексей Самохин
26 рязанских компаний удвоили оборот на Wildberries за год — с 0,8 до 1,6 млрд рублей. Во многом благодаря программе «Платформа роста», которая даёт бизнесу льготы, обучение и живое сопровождение на каждом шагу.

В Рязанской области заработала программа поддержки бизнеса на маркетплейсах. Называется она «Платформа роста» и реализуется при участии сразу трёх структур: Агентства стратегических инициатив, объединённой компании RWB (Wildberries и оператор наружной рекламы Russ) и регионального Агентства развития бизнеса. О результатах программы рассказала зампред правительства области Юлия Швакова.

Участники получают не просто доступ к маркетплейсу, а полноценное сопровождение. Компании проходят обучение работе на площадке WB, а затем получают поддержку на каждом этапе развития. Коммерческие условия тоже выгодные: сниженные комиссии, льготы на логистику, хранение и транзиты. Дополнительно предприниматели могут выбрать бесплатную опцию из конструктора тарифов и получить промобонусы в размере 100% на внутреннее продвижение внутри платформы.

Параллельно работает Центр «Мой бизнес». Его специалисты консультируют по вопросам выхода на маркетплейсы — в том числе зарубежные.

В программе уже участвуют 26 рязанских компаний. За последний год их совокупный оборот на Wildberries вырос вдвое: с 0,8 до 1,6 млрд рублей. Количество проданных товаров увеличилось в полтора раза — с 0,8 до 1,3 млн единиц.

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...

Темы

Общество

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Рязань 

Вечером в субботу огонь привезут в Москву, затем в аэропорту Внуково его передадут представителям множества городов страны, в том числе и Рязани. После этого лампады повезут по России, а также доставят в Храм Христа Спасителя и 15 храмов Москвы.
Происшествия

Рязанская ОПГ наладила выпуск фальшивой водки на миллион рублей

В Рязани завершено расследование дела о подпольном производстве алкоголя: пятеро фигурантов разливали суррогат в ангаре промзоны и сбывали его под видом водки и коньяка известных марок. Изъято почти 4500 бутылок на сумму свыше 1,1 млн рублей.
Политика

Подполковник раскрыл, зачем Трамп объявил перемирие с Ираном

США используют двухнедельное перемирие с Ираном для переброски войск на Ближний Восток, заявил военный эксперт Олег Иванников. Переговоры о снятии санкций могут оказаться прикрытием для подготовки масштабного удара.
Происшествия

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области никто не пострадал

В области зарегистрировано 42 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
Политика

Дотком обвинил США в обмане по перемирию с Ираном и рассказал о пророчестве

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США во лжи насчёт перемирия с Ираном и заявил о ядерных угрозах Израилю со стороны Пакистана, Китая и Северной Кореи. Официальных подтверждений этим словам нет.
Экология, природа, животные

Половодье в Рязани практически остановилось, вода в Проне резко уходит

У Старой Рязани Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров. Пока одни реки региона продолжают прибывать, Проня резко пошла на убыль — сразу на 132 сантиметра.
Общество

В Рязанской области выплату к Дню Победы получат 28 ветеранов ВОВ

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).
Погода

Резкое усиление ветра ожидается в Рязани, объявлено метеопредупреждение

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Потенциально опасная погода сохранится до конца суток. 

