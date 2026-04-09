Рязанский бизнес удвоил продажи на Wildberries до 1,6 млрд рублей

26 рязанских компаний удвоили оборот на Wildberries за год — с 0,8 до 1,6 млрд рублей. Во многом благодаря программе «Платформа роста», которая даёт бизнесу льготы, обучение и живое сопровождение на каждом шагу.

В Рязанской области заработала программа поддержки бизнеса на маркетплейсах. Называется она «Платформа роста» и реализуется при участии сразу трёх структур: Агентства стратегических инициатив, объединённой компании RWB (Wildberries и оператор наружной рекламы Russ) и регионального Агентства развития бизнеса. О результатах программы рассказала зампред правительства области Юлия Швакова.

Участники получают не просто доступ к маркетплейсу, а полноценное сопровождение. Компании проходят обучение работе на площадке WB, а затем получают поддержку на каждом этапе развития. Коммерческие условия тоже выгодные: сниженные комиссии, льготы на логистику, хранение и транзиты. Дополнительно предприниматели могут выбрать бесплатную опцию из конструктора тарифов и получить промобонусы в размере 100% на внутреннее продвижение внутри платформы.

Параллельно работает Центр «Мой бизнес». Его специалисты консультируют по вопросам выхода на маркетплейсы — в том числе зарубежные.

В программе уже участвуют 26 рязанских компаний. За последний год их совокупный оборот на Wildberries вырос вдвое: с 0,8 до 1,6 млрд рублей. Количество проданных товаров увеличилось в полтора раза — с 0,8 до 1,3 млн единиц.