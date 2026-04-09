Министр и сенатор обсудили крупные культурные события в Рязанской области

В рамках укрепления взаимодействия между федеральным центром и регионами состоялась деловая встреча министра культуры Рязанской области Екатерины Шурановой с сенатором, членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорем Мурогом.

Участники встречи обсудили пути эффективного соединения федеральных возможностей с региональными культурными проектами. В центре внимания оказались значимые инициативы и предстоящие юбилейные события, которые призваны раскрыть потенциал Рязанской области и привлечь внимание широкой аудитории к её богатому наследию.

Особое внимание было уделено программе «Пушкинская карта». На сегодняшний день её оформили уже более 87 тысяч молодых жителей региона. Программа демонстрирует хорошие результаты, однако участники встречи сошлись во мнении, что её потенциал можно раскрыть шире. В частности, было предложено активнее подключать к реализации проекта сферу образования: задача состоит в том, чтобы школы и вузы стали не просто зрителями, а соорганизаторами культурных событий для молодёжи. Этот вопрос планируется проработать в Комитете Совета Федерации.

Важной темой обсуждения стала подготовка к 170‑летию К. Э. Циолковского, которое будет отмечаться в 2027 году. К юбилейной дате планируется провести комплекс научных и культурных мероприятий. Сейчас при поддержке губернатора Павла Малкова ведётся работа с Госкорпорацией «Роскосмос» по пополнению экспозиции Музея К. Э. Циолковского в селе Ижевском Спасского округа. Сенатор взял в работу вопрос дальнейшего налаживания взаимодействия с «Роскосмосом»: это поможет привлечь молодёжь в научно‑техническую сферу и популяризировать достижения отечественной космонавтики.

Также в 2027 году предстоит отметить 200‑летие со дня рождения выдающегося географа П. П. Семёнова‑Тян‑Шанского. В регионе уже идёт активная подготовка к юбилею: запланированы масштабное обновление музея‑усадьбы в Милославском округе, благоустройство прилегающей территории и разработка новых экскурсионных маршрутов.

Ещё одной значимой датой станет 100‑летие Рязанского театра кукол, которое будет праздноваться уже в следующем, 2027 году. Театр подготовил к юбилею интересный проект — гастроли по странам СНГ. По этому вопросу планируется отдельная встреча с руководством учреждения: на ней обсудят возможности федеральной поддержки и продвижения гастрольной программы.

Сенатор подчеркнул, что Рязанская область богата талантами и историей, и задача властей — сделать так, чтобы об этом узнала вся страна. Он подтвердил готовность содействовать продвижению региональных инициатив на федеральном уровне, обеспечивая необходимую поддержку и координацию с профильными ведомствами.

Министерство культуры Рязанской области благодарит сенатора за конструктивный диалог и рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в реализации значимых культурных и образовательных проектов.