Рязанская ОПГ наладила выпуск фальшивой водки на миллион рублей

В Рязани завершено расследование дела о подпольном производстве алкоголя: пятеро фигурантов разливали суррогат в ангаре промзоны и сбывали его под видом водки и коньяка известных марок. Изъято почти 4500 бутылок на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Следственный отдел ОМВД по Железнодорожному району Рязани завершил расследование громкого дела о контрафактном алкоголе. На скамью подсудимых отправятся участники организованной группы, наладившей в городской промзоне полноценное подпольное производство.

Схему раскрыли в мае 2024 года. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и накрыли группу с поличным.

По версии следствия, организатором был 41-летний рязанец. Он собрал команду из пяти человек: двое местных жителей 59 и 37 лет, приходящихся друг другу родственниками, и двое граждан одной из стран Средней Азии — 55 и 43 лет. Все они работали в арендованном ангаре на территории Железнодорожного района.

Производственная «линия» выглядела незатейливо: пластиковый куб, где спирт смешивался с водой, шланги, компрессор и электрический пульт для розлива по бутылкам. Готовый суррогат крепостью 32–36% уходил оптом по всей области — под этикетками водки и коньяка, включая якобы элитные марки.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 4455 бутылок общей стоимостью свыше 1,1 млн рублей. Помимо этого, были конфискованы стеклянная тара, пробки, оборудование и грузовой автомобиль.

Четверым обвинение уже предъявлено: производство, хранение, перевозка и сбыт алкоголя без маркировки — организованной группой, в особо крупном размере. Дело в отношении пятого фигуранта, 55-летнего иностранца, выделено в отдельное производство.

Основное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в суд.