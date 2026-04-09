Павел Малков поздравил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2026»

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026», который проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«За звание боролись 28 педагогов. Победителем стала Ратникова Ольга Борисовна, учитель истории и обществознания рязанской школы № 62. В профессии она более шести лет. Осенью представит наш регион в финале конкурса. Поздравляю Ольгу Борисовну с победой! Удачи на всероссийском этапе!», – подчеркнул Павел Малков.

В региональном этапе состязались учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, информатики, истории, обществознания, биологии, а также иностранных языков. Все они ранее успешно прошли муниципальный отбор и стали его лидерами. В рамках областного конкурса педагоги проводили открытые уроки и мастер-классы, давали интервью, решали профессиональные ситуационные задачи и представляли авторские проекты, направленные на совершенствование системы образования.