Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Рязань 

11 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву. Об этом сообщается на сайте фонда.

Представители организации уже несколько лет привозят на Пасху благодатный огонь в Россию, в этом году его доставят из Израиля самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации Роскосмос.

Реклама

По сложившейся традиции 10 апреля, накануне Великой Субботы, делегация Фонда Андрея Первозванного примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Вечером в субботу огонь привезут в Москву, затем в аэропорту Внуково его передадут представителям множества городов страны, в том числе и Рязани. После этого лампады повезут по России, а также доставят в Храм Христа Спасителя и 15 храмов Москвы.