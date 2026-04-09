Директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская проверила, как идёт реконструкция кинотеатра «Родина» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

В депутатском контроле приняли участие депутат Государственной Думы, Герой России Андреей Красов, депутат Рязанской областной Думы Сергей Кукушкин, участник программы «Герои 62» Артур Абелян.

После реконструкции в здании бывшего кинотеатра будет открыт Дом Музыки. Фасад сохранят в первоначальном виде, таком, каким его задумал архитектор Виктор Калмыков. А вот внутреннее убранство претерпит значительные изменения: помещения будут перестроены, так как изменилось предназначение здания.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Доме Музыки поставят настоящий орган.

В сообщении отмечается, что подрядчик обещает выполнить работы в срок — по графику это 30 ноября 2026 года.

