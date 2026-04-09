Маргарита Симоньян откроет правду о годе горя в шоу «Секрет на миллион»

21 декабря 2024 года Тигран Кеосаян впал в кому — и жизнь Маргариты Симоньян перевернулась. В эту субботу она впервые публично расскажет, как пережила это и почему даже собственный диагноз рак отошёл на второй план.

11 апреля в эфире НТВ выйдет новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» (16+). Гостем студии станет Маргарита Симоньян — главный редактор RT, одна из самых известных женщин страны. Она готова раскрыть секрет стоимостью миллион рублей. И секрет этот — не про карьеру.

Реклама

Симоньян всегда казалась неуязвимой. Успешная, жёсткая, уверенная в себе. Рядом был Тигран Кеосаян — режиссёр, муж, человек, с которым, по её словам, жизнь выглядела как кино. Хорошее кино. Но 21 декабря 2024 года всё оборвалось: Тигран впал в кому. С этого момента её жизнь разделилась на до и после.

За один год на неё обрушилось столько, что даже собственный онкологический диагноз перестал пугать. Рак — это страшно. Но когда рядом умирает близкий человек, страх за себя куда-то уходит.

В студии «Секрета на миллион» Симоньян заговорит о том, о чём до сих пор молчала. Как держалась, пока муж был в коме. Почему ни работа, ни семья не спасают от горя. И каким на самом деле был Тигран Кеосаян в семейной жизни — неисправимым романтиком, которого мало кто знал таким.

Пронзительное признание. Без защитного панциря. Впервые, обещает пресс-служба телеканала.