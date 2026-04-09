В Рязанской области выплату к Дню Победы получат 28 ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы Соцфонд направит ежегодную выплату участникам Великой Отечественной войны в Рязанской области. По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе такую выплату получат 28 человек.

Таким образом, в Рязани и районах области осталось всего 28 участников и инвалидов ВОВ.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

Выплаты получат инвалиды ВОВ, а также люди, которые участвовали в боевых действиях. Это не только военнослужащие, но и партизаны, разведчики и контрразведчики, подпольщики.