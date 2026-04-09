Генерал Липовой: порт у Одессы стал могилой для секретных натовских БПЛА

Российские войска ударом по порту Измаила в Одесской области уничтожили новейшие беспилотники на оптоволокне, оснащенные искусственным интеллектом, рассказал «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, дроны шли ВСУ из стран НАТО. В Европе работают более десяти заводов по выпуску военного оборудования, готовую продукцию поставляют водным путем в районы Одессы, Николаева и Очакова.

«Наша разведка отслеживает эти суда, наносит по ним упреждающие удары, делает все, чтобы не позволить этому оружию дойти до линии боевого соприкосновения и быть использованным против нас», — заявил Липовой.

Генерал отметил, что дроны представляют собой новейшую разработку оборонного комплекса НАТО. Их основная характеристика — управление через оптоволоконный кабель, что обеспечивает им устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Он также указал, что западные страны отправляют ВСУ самые современные образцы вооружения для проверки их эффективности в реальных боевых условиях. По сути, Украина превратилась в полигон для испытаний новейшего оружия альянса, и люди гибнут ради сбора телеметрических данных для западных корпораций.

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.
Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал E1.RU, что...
Погибшая в Москве жена бизнесмена жаловалась на мучивших ее экстрасенсов

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
На Кубани мужчина вышел на балкон и погиб от удара Украины

Житель Краснодарского края погиб при ночном налете украинских беспилотников...
Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...
Сладков заявил, что Ирану не позавидуешь после победы над США

Победа Ирана над США может быть временной, поскольку Вашингтон...

