Российские войска ударом по порту Измаила в Одесской области уничтожили новейшие беспилотники на оптоволокне, оснащенные искусственным интеллектом, рассказал « АиФ » Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, дроны шли ВСУ из стран НАТО. В Европе работают более десяти заводов по выпуску военного оборудования, готовую продукцию поставляют водным путем в районы Одессы, Николаева и Очакова.

«Наша разведка отслеживает эти суда, наносит по ним упреждающие удары, делает все, чтобы не позволить этому оружию дойти до линии боевого соприкосновения и быть использованным против нас», — заявил Липовой.

Генерал отметил, что дроны представляют собой новейшую разработку оборонного комплекса НАТО. Их основная характеристика — управление через оптоволоконный кабель, что обеспечивает им устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Он также указал, что западные страны отправляют ВСУ самые современные образцы вооружения для проверки их эффективности в реальных боевых условиях. По сути, Украина превратилась в полигон для испытаний новейшего оружия альянса, и люди гибнут ради сбора телеметрических данных для западных корпораций.