Резкое усиление ветра ожидается в Рязани, объявлено метеопредупреждение

Рязанцев предупредили о резком усилении ветра утром в четверг, 9 апреля. Метеопредупреждение опубликовал сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Потенциально опасная погода сохранится до конца суток.
Сильные порывы ветра грозят обрушением рекламных конструкций, обрывом электропроводов, с крыш могут падать куски кровли. МЧС рекомендует не пользоваться открытым огнём в случае отключения света — возможны пожары.