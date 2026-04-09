Image by master1305 on Freepik
Новости России

Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал E1.RU, что напрасно доверился незнакомым уфологам, которым передал «гуманоида Алешеньку».

Собеседник издания проводил собственное расследование дела о «кыштымском карлике». Речь идет о антропоморфном существе, которое нашли при загадочных обстоятельствах в районе населенного пункта Кыштым в Челябинской области в 1996 году.

Реклама

Экс-следователь уточнил, что начальство отказалось возбудить дело, поэтому он решил взять расследование в свои руки. Он нашел «специалистов» в Каменске-Уральском, те заверили, что проведут исследования и вместе с документами привезут тельце обратно.

«Ошибся, когда доверил случайным людям расследование. Они поступили подло — забрали мумию», — отметил Бендлин.

Загадочное существо нашла в лесу пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психическим расстройством. По некоторым данным, она принесла его домой и кормила сладостями. Очевидцы утверждали, что видели «гуманоида» живым: он якобы издавал звуки. Однако «Алешенька» прожил недолго.

Когда Просвирина попала в психиатрическую больницу, один из соседей похитил мумию с намерением продать ее. Бендлин начал расследование и успел снять существо на видео. Однако вскоре оно исчезло: «гуманоида» передали представителям «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова». После этого останки пропали без следа.

По некоторым данным, «Алешенька» мог быть недоношенным ребенком с генетическими аномалиями.

Предыдущая статья
Рязанские медики спасли 34-летнего мужчину с многократными остановками сердца
Следующая статья
Резкое усиление ветра ожидается в Рязани, объявлено метеопредупреждение

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...

Темы

Новости России

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Генерал Липовой: порт у Одессы стал могилой для секретных натовских БПЛА

Российские войска ударом по порту Измаила в Одесской области...
Новости России

Погибшая в Москве жена бизнесмена жаловалась на мучивших ее экстрасенсов

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Новости России

На Кубани мужчина вышел на балкон и погиб от удара Украины

Житель Краснодарского края погиб при ночном налете украинских беспилотников...
Новости России

Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...
Политика

Сладков заявил, что Ирану не позавидуешь после победы над США

Победа Ирана над США может быть временной, поскольку Вашингтон...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье