Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал E1.RU , что напрасно доверился незнакомым уфологам, которым передал «гуманоида Алешеньку».

Собеседник издания проводил собственное расследование дела о «кыштымском карлике». Речь идет о антропоморфном существе, которое нашли при загадочных обстоятельствах в районе населенного пункта Кыштым в Челябинской области в 1996 году.

Экс-следователь уточнил, что начальство отказалось возбудить дело, поэтому он решил взять расследование в свои руки. Он нашел «специалистов» в Каменске-Уральском, те заверили, что проведут исследования и вместе с документами привезут тельце обратно.

«Ошибся, когда доверил случайным людям расследование. Они поступили подло — забрали мумию», — отметил Бендлин.

Загадочное существо нашла в лесу пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психическим расстройством. По некоторым данным, она принесла его домой и кормила сладостями. Очевидцы утверждали, что видели «гуманоида» живым: он якобы издавал звуки. Однако «Алешенька» прожил недолго.

Когда Просвирина попала в психиатрическую больницу, один из соседей похитил мумию с намерением продать ее. Бендлин начал расследование и успел снять существо на видео. Однако вскоре оно исчезло: «гуманоида» передали представителям «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова». После этого останки пропали без следа.

По некоторым данным, «Алешенька» мог быть недоношенным ребенком с генетическими аномалиями.