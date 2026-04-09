Рязанские медики спасли 34-летнего мужчину с многократными остановками сердца

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли молодого мужчину с тяжелейшей патологией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

34-летний рязанец несколько лет страдает редким, опасным для жизни аутоиммунным заболеванием. Оно негативно влияет практически на все органы человека. В этом случае основной удар на себя приняло сердце – начался миокардит. У пациента развилась полная АВ-блокада – нарушение работы проводящей системы сердца. Как следствие, – неоднократная потеря сознания, очень редкий пульс (ниже 20 ударов в минуту). В сочетании с кардиогенным шоком возникла внезапная остановка сердца. В таком состоянии молодой человек был доставлен в рентгеноперационную кардиодиспансера. Слаженная работа операционной бригады спасла жизнь пациента.

В течение трех часов сердце останавливалось не менее десяти раз. Каждый раз медикам удавалось запустить его вновь. В ход шла сердечно-легочная реанимация. Для спасения жизни пациента необходимо было установить временный электрокардиостимулятор.

Из-за состояния шока, анатомических особенностей пациента выполнить операцию было технически крайне сложно. Классические методы дали осечку из-за большого объема поражения миокарда. Ставить постоянный ЭКС в острый период нельзя из высокого риска осложнений. Не удавалось закрепить в сердце пациента и электрод временного кардиостимулятора.

«Счет шел на минуты. Срочно была нужна нестандартная идея. Учитывая остроту момента, мы решили усовершенствовать систему: имплантировали электрод от постоянного ЭКС с возможностью надежной фиксации к стенке сердца и соединили его снаружи с постоянным стимулятором, закрепив его на поверхности кожи. Гибридный метод дал положительный результат. И помог нам выйти победителями из крайне сложного положения. Случай редкий, во врачебной практике их не более одного процента», – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.

После того, как реаниматологам удалось снять остроту ситуации, пациент прошел курс необходимого лечения и был переведен в отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, где хирурги имплантировали постоянный ЭКС. В настоящее время самочувствие молодого человека постепенно улучшается.