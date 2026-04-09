Дмитрий Косолапов
Медицина

Рязанские медики спасли 34-летнего мужчину с многократными остановками сердца

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли молодого мужчину с тяжелейшей патологией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

34-летний рязанец несколько лет страдает редким, опасным для жизни аутоиммунным заболеванием. Оно негативно влияет практически на все органы человека. В этом случае основной удар на себя приняло сердце – начался миокардит. У пациента развилась полная АВ-блокада – нарушение работы проводящей системы сердца. Как следствие, – неоднократная потеря сознания, очень редкий пульс (ниже 20 ударов в минуту). В сочетании с кардиогенным шоком возникла внезапная остановка сердца. В таком состоянии молодой человек был доставлен в рентгеноперационную кардиодиспансера. Слаженная работа операционной бригады спасла жизнь пациента.

Реклама

В течение трех часов сердце останавливалось не менее десяти раз. Каждый раз медикам удавалось запустить его вновь. В ход шла сердечно-легочная реанимация. Для спасения жизни пациента необходимо было установить временный электрокардиостимулятор.

Из-за состояния шока, анатомических особенностей пациента выполнить операцию было технически крайне сложно. Классические методы дали осечку из-за большого объема поражения миокарда. Ставить постоянный ЭКС в острый период нельзя из высокого риска осложнений. Не удавалось закрепить в сердце пациента и электрод временного кардиостимулятора.

«Счет шел на минуты. Срочно была нужна нестандартная идея. Учитывая остроту момента, мы решили усовершенствовать систему: имплантировали электрод от постоянного ЭКС с возможностью надежной фиксации к стенке сердца и соединили его снаружи с постоянным стимулятором, закрепив его на поверхности кожи. Гибридный метод дал положительный результат. И помог нам выйти победителями из крайне сложного положения. Случай редкий, во врачебной практике их не более одного процента», – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.

После того, как реаниматологам удалось снять остроту ситуации, пациент прошел курс необходимого лечения и был переведен в отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, где хирурги имплантировали постоянный ЭКС. В настоящее время самочувствие молодого человека постепенно улучшается.

Предыдущая статья
Пасхальная ярмарка открылась в Рязани
Следующая статья
Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.
Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...

Темы

Общество

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Рязань 

Вечером в субботу огонь привезут в Москву, затем в аэропорту Внуково его передадут представителям множества городов страны, в том числе и Рязани. После этого лампады повезут по России, а также доставят в Храм Христа Спасителя и 15 храмов Москвы.
Происшествия

Рязанская ОПГ наладила выпуск фальшивой водки на миллион рублей

В Рязани завершено расследование дела о подпольном производстве алкоголя: пятеро фигурантов разливали суррогат в ангаре промзоны и сбывали его под видом водки и коньяка известных марок. Изъято почти 4500 бутылок на сумму свыше 1,1 млн рублей.
Экономика и бизнес

Рязанский бизнес удвоил продажи на Wildberries до 1,6 млрд рублей

26 рязанских компаний удвоили оборот на Wildberries за год — с 0,8 до 1,6 млрд рублей. Во многом благодаря программе «Платформа роста», которая даёт бизнесу льготы, обучение и живое сопровождение на каждом шагу.
Политика

Подполковник раскрыл, зачем Трамп объявил перемирие с Ираном

США используют двухнедельное перемирие с Ираном для переброски войск на Ближний Восток, заявил военный эксперт Олег Иванников. Переговоры о снятии санкций могут оказаться прикрытием для подготовки масштабного удара.
Происшествия

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области никто не пострадал

В области зарегистрировано 42 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
Политика

Дотком обвинил США в обмане по перемирию с Ираном и рассказал о пророчестве

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США во лжи насчёт перемирия с Ираном и заявил о ядерных угрозах Израилю со стороны Пакистана, Китая и Северной Кореи. Официальных подтверждений этим словам нет.
Экология, природа, животные

Половодье в Рязани практически остановилось, вода в Проне резко уходит

У Старой Рязани Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров. Пока одни реки региона продолжают прибывать, Проня резко пошла на убыль — сразу на 132 сантиметра.
Общество

В Рязанской области выплату к Дню Победы получат 28 ветеранов ВОВ

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье