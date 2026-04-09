Пасхальная ярмарка открылась в Рязани

В центре Рязани, на площадке перед МКЦ на площади Победы, начала работу Пасхальная ярмарка. Об этом сообщил Центр «Мой бизнес» Рязанской области.

«Это отличная возможность без суеты подготовиться к Пасхе и поддержать наших местных фермеров», — говорится в сообщении.

Свою продукцию представили производители из Захаровского, Рыбновского, Спасского и других районов. На ярмарке рязанцы могут купить куличи, причём перед покупкой их можно даже попробовать, домашнюю выпечку, натуральный творог, сметану, сыры и масло для праздничного стола. Также продаются овощи, мёд, различные сувениры от рязанских ремесленников.

Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов ежедневно до 12 апреля включительно. Возрастное ограничение: 0+.

Фото: vk.com/mybusiness62