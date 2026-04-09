Мошенники начали обманывать рязанцев по-новому: просят записать сообщение в поддержку героев СВО

Киберполиция России 9 апреля сообщила о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Злоумышленники взламывают чужие аккаунты и от имени знакомых рассылают фишинговые ссылки. Предлог выбран намеренно цепляющий: пользователю предлагают записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Чтобы это сделать, нужно перейти по ссылке и заполнить регистрационную форму. Именно там мошенники и собирают данные.

Киберполиция объяснила, почему схема работает. Сообщение приходит от имени реального знакомого, тема вызывает эмоциональный отклик, а лишних вопросов человек не задаёт.

«Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки», говорится в официальном сообщении ведомства.

Последствия перехода по такой ссылке могут быть серьёзными: кража учётных данных, захват аккаунта или начало многоэтапной атаки на пользователя.

Если в мессенджере приходит подобная просьба, даже от знакомого человека, стоит связаться с ним напрямую по телефону и уточнить, действительно ли он отправлял это сообщение.