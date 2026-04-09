В Рязани за сутки собрали 8 тонн гуманитарной помощи для Дагестана

Менее чем за сутки рязанцы собрали почти восемь тонн гуманитарной помощи для Дагестана. Об этом сообщает сайт регионального отделения «Единой России».

Помощь для затопленного региона РФ начали собирать вечером 7 апреля по инициативе губернатора Павла Малкова. Сбор проводится в штабе общественной поддержки партии (Рязань, улица Горького, 49А). Можно принести воду, продукты с длительным сроком хранения, например, консервы, новое постельное бельё, предметы гигиены.

На призыв губернатора уже откликнулись отделения «Единой России», детские сады, школы, учреждения образования, бизнесмены, неравнодушные рязанцы.