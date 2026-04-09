В Рязани банк отказал матери погибшего бойца СВО в списании кредита

Банк отказался списать кредит погибшего участника СВО, сославшись на нехватку документов. Прокуратура Рязани обратилась в суд и добилась полного прекращения долговых обязательств военнослужащего.

Мать бойца обратилась в прокуратуру Московского района Рязани: её сын погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции, однако банк отказался закрыть его кредит. Договор займа военнослужащий заключил ещё до призыва. После его гибели семья столкнулась с формальным отказом: кредитная организация потребовала документы, подтверждающие статус военнослужащего, и без них не стала рассматривать вопрос о прекращении обязательств.

Прокуратура провела проверку и признала действия банка необоснованными. В интересах семьи погибшего надзорное ведомство обратилось в суд с иском о прекращении кредитных обязательств. До вынесения решения банк удовлетворил требования добровольно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.