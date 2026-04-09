С 1 июня 2026 года Социальный фонд России открывает приём заявлений на новую ежегодную выплату. Она предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Кому положена выплата

Претендовать на неё могут оба родителя, а также усыновители, опекуны и попечители. Условие: в семье двое и более детей до 18 лет. Если ребёнок учится очно, возрастная планка поднимается до 23 лет. Дети, посещающие только дополнительные образовательные программы, в расчёт не берутся.

Реклама

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Например, в Рязани. Оба родителя обязаны официально работать и платить НДФЛ. Кроме того, необходимо быть гражданином России, иметь трудовой доход за предыдущий год и не иметь долгов по алиментам. Лица, лишённые родительских прав, на выплату рассчитывать не могут.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели на спецрежимах под действие меры не подпадают, если у них нет других доходов, облагаемых НДФЛ.

Как работает механизм

Выплата устроена просто: по итогам года ставка налога пересчитывается до 6%, а разница возвращается семье. Фактически это частичный возврат уже уплаченного НДФЛ.

Заявки принимаются через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Успеть нужно до 1 октября года, следующего за тем, в котором был уплачен налог. В 2026 году россияне смогут обратиться за выплатой за 2025 год.

Большую часть необходимых сведений фонд запрашивает самостоятельно. Однако в ряде случаев заявителю придётся дополнительно предоставить справки.