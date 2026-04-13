В Рязани обновят расписание теплоходов до Заокского и Коростово

С 16 апреля 2026 года вступает в силу новое расписание движения пассажирских теплоходов, курсирующих между городом Рязанью и сёлами Заокское и Коростово.
Изменения в графике движения были введены для оптимизации транспортного сообщения и более удобного обслуживания жителей прибрежных населённых пунктов.
Новое расписание:
- Рязань — Заокское: ежедневно в 5:30, 14:30, 18:30.
- Заокское — Рязань: ежедневно в 6:20, 15:20, 19:20.
- Рязань — Коростово: ежедневно в 18:00.
- Коростово — Рязань: ежедневно в 6:00.