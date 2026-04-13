Фото: телеканал "Россия"
Новости кино и ТВ

Столичный врач бросает вызов системе, чтобы спасти больницу в мелодраме «Тёплый ветер с Севера»

Анастасия Мериакри
20 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Тёплый ветер с Севера» (16+) режиссеров Алёны Райнер и Феликса Герчикова. Главные роли исполняют Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Татьяна Абрамова, Екатерина Стриженова, Александр Мохов, Юрий Батурин, Пётр Баранчеев и другие.

Марта Пронина (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы.

Раздавленная горем и предательством, Марта переводится из столицы на север, в небольшой городок Новые ветры, где становится главврачом. С этого момента начинается ее новая жизнь. Увидев, что больница в плачевном состоянии, врачей нет, а жители поселка занимаются самолечением, Марта решительно берется за дело. Но оказывается, ее старания напрасны, ведь больницу планируют закрывать. Бизнесмен Григорий Давыдов (Пётр Баранчеев), заручившись поддержкой чиновников, хочет построить на ее месте престижный санаторий. Марта против – людей нельзя оставлять без медицинской помощи. Ее поддерживает Василий (Алексей Коряков), работник местной спасательной службы, с которым у нее завязываются романтические отношения…

Феликс Герчиков, режиссер: «Для съемок проекта «Тёплый ветер с Севера» мы отобрали максимально большое количество живописных локаций в Мурманской области, чтобы картина была как можно больше насыщена атмосферой региона и наполнена невероятной природной красотой. Первые съемочные дни выпали на пронизывающий холод, но затем погода стала нам благоволить. Отдельно хотелось бы отметить радушие местных жителей, их вовлеченность в съемочный процесс: люди с радостью шли на контакт, помогали и быстро включались в процесс. Это касалось и транспорта, и локаций, и габаритного реквизита, и участия в массовых сценах».

Алёна Райнер, режиссер: «Я подхватила проект «Тёплый ветер с Севера», когда была снята треть материала. Сперва было непросто, ведь обычно режиссер старается собрать группу и актерский состав под себя. У каждого режиссера разное видение и своя концепция будущего фильма. В итоге, на мой взгляд, удалось добавить движения, динамики, подхватить и развить намеченные рисунки ролей. Могу сказать, что команда выполнила поставленную продюсерами задачу. Остальное – увидим на экранах!»

Татьяна Ратникова, исполнительница роли Марты: «Моя героиня Марта – сильная, принципиальная женщина, требовательная к себе и к окружающим. Человек, который способен принять твердое решение и не отступать от него. В начале истории у нее все хорошо: она работает нейрохирургом в престижной московской клинике, замужем за любимым мужчиной. Но происходит ряд событий, которые рушат ее мир. И Марта уезжает на север в попытке сбежать от себя самой, от обстоятельств и от внутреннего страха. Все истории и персонажи в проекте «Тёплый ветер с Севера» очень жизненные. Конечно, есть художественный флер, чтобы было интересно смотреть. Но Марта – вполне реальный персонаж, такие люди точно есть в жизни: волевые, ответственные, готовые вести за собой других. За такими людьми будущее, пусть их будет больше.

Я впервые работала с этой замечательной командой, но мы сразу нашли общий язык, очень легко сложились отношения. Первый блок в Мурманской области снимал Феликс Герчиков, московский – Алёна Райнер. Снимали четко, быстро и качественно. Я спокойна за себя, за роль и за проект в целом».

Алексей Коряков, исполнитель роли Василия: «Это сериал про выбор людей между ответственностью за других и своим личным счастьем. Очень сложно главным героям, Марте и Василию, совмещать свою личную жизнь с призванием, а их призвание – спасать людей. Мой герой – сотрудник МЧС. Я вообще из врачебной династии, всю жизнь наблюдаю за врачами в моей семье и знаю, что никто из них не относится к своей профессии как к подвигу или какому-то уникальному случаю. Просто люди очень хорошо знают свое дело. И это надо уметь сыграть, потому что когда в кадре просто что-то изображаешь, не понимая, о чем говоришь и что делают твои руки, это сразу чувствует зритель. Поэтому я общался с реальными спасателями, наблюдал за ними, и все, что я видел и слышал, вызывало у меня уважение и большой интерес. А самым сложным было казаться в кадре невозмутимым даже в самых стрессовых ситуациях: это такая тонкая грань, когда нужно сыграть героя, но при этом показать человека, который делает обычную для себя работу.

Мы снимали в Заполярье, в Мончегорске. У северных людей другой темперамент, а белые ночи, вечный полярный день – это совсем другое самочувствие и состояние. За долгий съемочный период я очень проникся этой атмосферой».

