Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей вероятности летели из Прибалтики, заявил «АиФ» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

В понедельник Минобороны сообщило, в первой половине дня ПВО сбила более 60 дронов ВСУ над Россией, включая этот регион.

«С Вологдой и Череповцом получилась необычная история. Если лететь напрямую из ближайшей точки из Черниговской области, то получается порядка 900 – 1000 километров. А если лететь с территории Латвии или Эстонии, то 700 километров», — рассказал Кондратьев.

По его мнению, противнику было ближе и удобнее запускать летальные аппараты именно из этих стран. Если эта информация подтвердится, то действия Латвии и Эстонии можно воспринимать как прямую агрессию.

Эксперт добавил, что в пользу этого варианта говорит особенность работы дронов. Они перемещаются не напрямую, а обходят объекты, прячутся в рельефе от РЭБ и ПВО. При этом дальность их полета ограничена.