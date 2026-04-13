Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Никита Рязанцев
Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей вероятности летели из Прибалтики, заявил «АиФ» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

В понедельник Минобороны сообщило, в первой половине дня ПВО сбила более 60 дронов ВСУ над Россией, включая этот регион.

«С Вологдой и Череповцом получилась необычная история. Если лететь напрямую из ближайшей точки из Черниговской области, то получается порядка 900 – 1000 километров. А если лететь с территории Латвии или Эстонии, то 700 километров», — рассказал Кондратьев.

По его мнению, противнику было ближе и удобнее запускать летальные аппараты именно из этих стран. Если эта информация подтвердится, то действия Латвии и Эстонии можно воспринимать как прямую агрессию.

Эксперт добавил, что в пользу этого варианта говорит особенность работы дронов. Они перемещаются не напрямую, а обходят объекты, прячутся в рельефе от РЭБ и ПВО. При этом дальность их полета ограничена.

Предыдущая статья
Столичный врач бросает вызов системе, чтобы спасти больницу в мелодраме «Тёплый ветер с Севера»
Следующая статья
Лесопатологи рассказали о болезни, угрожающей рязанским лесам

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Защита подростка, напавшего на учителя в Добрянке, потребовала отменить арест

Адвокат 17-летнего школьника, напавшего на учительницу русского языка Олесю...
Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Тело пропавшего журналиста Владимира Басова нашли в реке под Вологдой

В реке Вага, притоке Северной Двины, нашли тело пропавшего...
Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
Глава Башкирии эмоционально высказался о смерти брата в ДТП

Руководитель Башкирии Радий Хабиров процитировал в MAX стихотворение Валентина...
Онколог назвал необычные симптомы рака, погубившего Заворотнюк и Фриске

На глиобластому, которая привела к смерти актрисы Анастасии Заворотнюк...
Эксперт Лычков раскрыл, как Россия ответит Украине за срыв перемирия

Москва в ответ на нарушения пасхального перемирия со стороны...
Поисковики рассказали, куда исчезли следы Усольцевых в лесу

Следы семьи Усольцевых, исчезнувшей прошлой осенью в красноярской тайге,...

