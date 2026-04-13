Лесопатологи рассказали о болезни, угрожающей рязанским лесам

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» предупреждают об одной из самых опасных болезней хвойных деревьев — корневой губке. Этот грибок способен уничтожить целые лесные массивы, снижая их устойчивость к вредителям и ураганным ветрам.

Особенно уязвимы к этому заболеванию сосны обыкновенные, которые активно используются для восстановления лесов в Рязанской и Тамбовской областях.

Как распознать болезнь?

Обнаружить саму корневую губку сложно, так как её плодовые тела скрыты под землёй. Однако лесопатологи определяют заражение по косвенным признакам:

Характерный запах: поражённая древесина издаёт резкий скипидарный запах.

поражённая древесина издаёт резкий скипидарный запах. Куртинное усыхание: деревья в определённых группах (куртинах) начинают массово засыхать.

деревья в определённых группах (куртинах) начинают массово засыхать. Изменение подлеска: в погибших куртинах формируется специфическая растительность.

Грибок разрушает корневую систему, что неизбежно приводит к массовому усыханию и ветровалу (падению деревьев от ветра). Лечения от этой болезни не существует. Единственный способ борьбы — санитарные рубки с полной выборкой всех заражённых деревьев, чтобы остановить распространение спор.

Масштаб проблемы

По данным на сегодняшний день, только в Рязанской области очаги корневой губки занимают площадь в 4896 гектаров. В 17 из 19 лесничеств области зафиксированы участки с нарушенной устойчивостью. Сильнее всего пострадали леса в Солотчинском, Сасовском и Шиловском районах.

В Тамбовской области ситуация схожая: грибок поразил 4942 гектара леса.

Специалисты подчёркивают, что развитию очагов способствует и человеческий фактор. В пригородных лесах и лесопарках болезнь распространяется быстрее из-за высоких рекреационных нагрузок. Состояние заражённых участков требует постоянного мониторинга для своевременного принятия мер.