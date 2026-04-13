В Рязани три мамы родили детей в свои дни рождения

В минувшие праздничные выходные стены Рязанского перинатального центра наполнились особой радостью: на свет появились 22 новорождённых. Среди них — пара очаровательных близнецов, которые поспешили познакомиться с миром раньше срока.

Праздник получился по-настоящему семейным для трёх мам — их собственные дни рождения почти совпали с появлением на свет малышей, но звёзды распорядились так, что у каждого именинника теперь свой собственный, личный праздник.

У одной из мам роды начались прямо в её день рождения. Но малышка решила сделать маме подарок и появилась на свет уже после полуночи, в первый час следующего дня.

Другая мама теперь будет отмечать двойной праздник — сначала день рождения своего крохи, а на следующий день — свой собственный.

Мальчишки-«торопыжки» (близнецы) также выбрали для рождения день, следующий после дня рождения мамы. Сейчас малыши находятся в стабильном состоянии под строгим контролем врачей детской реанимации. Им желают скорейшего выздоровления и перевода в отделение патологии новорождённых.

Все остальные мамы и доношенные малыши чувствуют себя хорошо. В ближайшее время их планируют выписывать домой. Поздравляем все семьи с этим чудесным событием и желаем здоровья!