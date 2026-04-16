В Рязани горела квартира, в Сасове — холодильник

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 4 пожара — 3 техногенных, 1 загорание сухой травы. Об этом утром 16 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

14 апреля в 21:40 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Захарово. Огнём повреждена постройка. В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара 4 квадратных метра.

В тот же день в 22:13 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании в городе Сасово. Огнём повреждены холодильник и часть облицовки стены. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара — половина квадратного метра.

15 апреля в 15:25 поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома в городе Рязани. Огнём повреждена квартира. В тушении участвовали 17 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара 20 квадратных метров. В соцсетях сообщалось, что пожар случился на улице Татарской.