Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели с территории России, заявил « МК » генерал-майор авиации Владимир Попов.

Накануне военные сбили несколько дронов ВСУ над промышленной зоной города. Обломки упали на территорию предприятия и вызвали возгорание, в итоге погиб водитель ведомственной пожарной охраны.

Генерал подчеркнул, что беспилотники типа «Лютый» не могли пролететь полторы тысячи километров, то есть их вряд ли запустили с территории Украины.

«Скорее всего, запускали с площадок самого Стерлитамака наши подлецы», — отметил Попов.

Собеседник издания напомнил недавнее высказывание директора ФСБ Александра Бортникова о готовности предателей выполнять грязную работу за копейки.

Попов также не исключил, что беспилотники могли запустить с территории Северного Казахстана. Дело в том, что путь через Оренбурскую область наиболее короткий для пролета вржеских дронов до Башкирии.