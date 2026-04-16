Эксперт Клинцевич рассказал об оружии, которое отменит господство дронов на СВО

Электромагнитные бомбы могут отменить господство беспилотников в зоне проведения спецоперации, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире программы «Соловьев Live».

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что это оружие уже активно разрабатывают в КНДР.

Клинцевич предположил, что Пхеньян развил российский проект «Аллабуда». Речь идет о боеприпасе, который без ядерного взрыва генерирует мощный электромагнитный импульс, способный выжечь всю электронику в районе боевых действий. Его можно будет запустить над укрепрайоном.

«У противника будут серьезнейшие проблемы: сгорит вся гражданская инфраструктура, Starlink, роутеры, телевизоры в штабах. Все встанет, и они пойдут наружу со свечами», — отметил специалист.

В то же время эта бомба не угрожает российской бронетехнике, которая способна выдерживать такие импульсы, в отличие от гражданской электроники, из которой сделаны FPV-дроны, в том числе украинские. Использовать при их производстве защищенную электронику было бы слишком затратно.