В Отделении Соцфонда по Рязанской области начала работу первая флагманская клиентская служба в регионе

Рязанская область вошла в число субъектов РФ, где внедрен новый флагманский формат клиентских служб Социального фонда России. Главная особенность такого формата — расширенный график работы и акцент на цифровые сервисы. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Прием граждан во флагманской клиентской службе ведётся в зоне цифрового обслуживания, которая оснащена гостевыми компьютерами с доступом в интернет. Здесь посетители могут самостоятельно подать заявления, получить цифровые документы в MAX, сформировать справки или выписки. При необходимости консультанты цифровой зоны окажут содействие в подаче заявления, научат пользоваться электронными сервисами СФР и порталом госуслуг.

Работа флагманской клиентской службы Отделения СФР по Рязанской области организована на базе клиентской службы (на правах отдела) в г. Рязани по адресу г. Рязань, Московское шоссе, 6.

График работы флагманской клиентской службы:

прием граждан: понедельник–четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, последняя суббота месяца — с 9:00 до 15:00.