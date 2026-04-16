Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, в день исчезновения сел в чужую машину без принуждения, что противоречит версии о похищении, рассказал « АиФ » криминалист Михаил Игнатов.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

«Данных о том, что его похитили насильственно, нет. Есть информация, что он сам добровольно сел в машину, значит, он знал, к кому он садится. То есть, сложно однозначно говорить о похищении», — подчеркнул Игнатов.

Криминалист не исключил, что военный мог добровольно уйти из дома по собственным причинам. По его мнению, Асылханов мог задолжать крупную сумму, ему стали поступать угрозы, поэтому он решил скрыться на какое-то время. В то же время его жена ранее говорила, что ничего не знает о долгах супруга.

Игнатов допустил, что бойцу могли отомстить за его подвиги в зоне СВО украинские диверсанты. Однако он считает более возможной причиной пропажи обычный бытовой конфликт, который перерос в трагедию. Эксперт отметил, что в таких делах часто фигурирует случайная смерть, которую пытаются скрыть.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.