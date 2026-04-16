Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, в день исчезновения сел в чужую машину без принуждения, что противоречит версии о похищении, рассказал «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

«Данных о том, что его похитили насильственно, нет. Есть информация, что он сам добровольно сел в машину, значит, он знал, к кому он садится. То есть, сложно однозначно говорить о похищении», — подчеркнул Игнатов.

Криминалист не исключил, что военный мог добровольно уйти из дома по собственным причинам. По его мнению, Асылханов мог задолжать крупную сумму, ему стали поступать угрозы, поэтому он решил скрыться на какое-то время. В то же время его жена ранее говорила, что ничего не знает о долгах супруга.

Игнатов допустил, что бойцу могли отомстить за его подвиги в зоне СВО украинские диверсанты. Однако он считает более возможной причиной пропажи обычный бытовой конфликт, который перерос в трагедию. Эксперт отметил, что в таких делах часто фигурирует случайная смерть, которую пытаются скрыть.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.
Россия нанесла мощный удар по Украине сегодня ночью

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав ракеты «Искандер-М» и более 300 беспилотников сразу с семи направлений. Под удар попали промышленные предприятия, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура и объекты энергетики — от Запорожья до Измаила.
«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.

Осужденную за резонансное убийство екатеринбурженку избили в колонии

Одна из заключенных избила в колонии Екатерину Меньшикову, осужденную...
Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Эксперт Клинцевич рассказал об оружии, которое отменит господство дронов на СВО

Электромагнитные бомбы могут отменить господство беспилотников в зоне проведения...
Молодой москвич погиб из-за электросамоката, стоявшего на зарядке в квартире

В Москве в одной из коммунальных квартир загорелся электросамокат,...
Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Защита подростка, напавшего на учителя в Добрянке, потребовала отменить арест

Адвокат 17-летнего школьника, напавшего на учительницу русского языка Олесю...
Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

