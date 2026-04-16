Александр Дугин, фото: t.me/Dugin_Aleksandr
Акценты

Дугин объяснил, почему православие и западная наука несовместимы и кто лжёт человечеству

Алексей Самохин
Философ Александр Дугин опубликовал обращение, в котором предложил переосмыслить само устройство современного мира. По его словам, пришло время говорить о Пасхе честно, без обиняков.

Дугин утверждает: земная жизнь — не главное событие бытия, а краткое и тяжёлое испытание. Человек погружён в материю намеренно, чтобы в условиях незнания сделать свободный выбор в пользу вечного. Выбрать правду, по Дугину, означает выбрать Христа, Пресвятую Троицу и Церковь.

Всё, что современная цивилизация предлагает взамен, философ квалифицирует однозначно: материализм, эволюция, прогресс, секуляризм, права человека и демократия — это, в его формулировке, «сатанинская* ложь». Её цель — увести души в погибель. В мире, выстроенном на науке и технологиях, по убеждению Дугина, попросту нет места ни жертве Христа, ни Его Воскресению, ни Вознесению.

Вывод у философа категоричен: православное мировоззрение и западная научная картина мира несовместимы. Одно исключает другое.

Суть пасхального послания Дугина сводится к следующему: современный человек живёт в плену ложных представлений о реальности. Освободившись от них, он сможет принять главное. Христос воскрес не как образ и не как символ. Это, настаивает философ, буквальная истина, которая переворачивает всё: понимание мира, смерти, тела и самого себя.

«Христос воскрес! По-настоящему воскрес. Это не метафора, это истина, переворачивающая все наше представление о мире, о жизни, о смерти, о теле, о нас самих», — пишет Дугин. 

Ранее Дугин обратил особое внимание на евангельский отрывок о временах Ноя. Прямо накануне потопа, когда тучи уже наливались чернотой, люди продолжали жить в привычном ритме: работали, веселились, враждовали, создавали семьи. Быт поглощал их целиком. Секунды оставались до гибели, а они не давали себе никакого отчёта в происходящем.

По убеждению философа, сегодня всё повторяется с пугающей точностью. Знаки надвигающегося конца собираются в плотный узел, который уже невозможно не замечать. Но люди, как прежде, погружены в своё: повседневные заботы, выживание, пенсии, отношения, отпуск. Ничего нового.

Дугин настаивает: за Россией стоит Идея. Народ чувствует её интуитивно. Российская элита, напротив, всеми силами вытесняет это ощущение из сознания. Именно она, по мнению философа, услышит звук архангельских труб последней.

* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

