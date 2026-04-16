Рязанский рыбатлон вошел в 250 лучших спортивных проектов России 

6-й сезон самого главного всероссийского спортивного конкурса от МинСпорта РФ «Ты в игре!» собрал более 6100 самых разнообразных проектов со всей страны и 14 апреля были оглашены всего 250 полуфиналистов. Рязанский рыбатлон вышел в полуфинал этого престижного конкурса.

Отметим, что рыбатлон уже принимал участие в самом первом сезоне этого конкурса спортивных проектов «Ты в игре!» несколько лет назад и также прошел тогда в 200 лучших проектов. С тех пор география нового вида спорта, придуманного в Рязани, расширилась – соревнования проводятся уже несколько лет в Башкортостане, Карелии и Ростовской области, ведутся переговоры еще с двумя регионами.

С 23 по 30 апреля пройдет народное голосование за полюбившийся проект на сайте «Ты в игре!». Ну а компетентное жюри конкурса, состоящее из известных спортсменов, журналистов и представителей министерства спорта РФ (Авербух, Журова, Смертин, Губерниев, Легков и другие) в мае определит финалистов и потом уже победителей конкурса.

«Полуфиналисты конкурса «Ты в игре» своими идеями показывают, насколько динамично сегодня развивается массовый спорт в России. Выход в полуфинал для участников означает, что их проект уже состоялся и получил доверие со стороны профессионального сообщества», — поделилась на сайте конкурса Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.

«Это реально очень круто – второй раз с перерывом в 5 лет попасть в число лучших спортивных проектов России! В 250 из 6 000!, — говорит основатель рыбатлона Дмитрий Беляев. – В последние годы мы активно выходим в новые регионы страны с нашим видом спорта, развиваем рыбатлон и в родной Рязанской области. Многие рыбатлонисты приходят на наши соревнования даже не за призами, а больше за общением в клубе, который сложился у нас за эти годы. Мы говорим огромное спасибо за поддержку всем нашим партнерам и рязанскому МинСпорта, естественно».

Новый сезон рыбатлона начнется в Рязани 30 мая. Место 1-го этапа и все его подробности организаторы сообщат совсем скоро.