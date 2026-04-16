Рязанский рыбатлон вошел в 250 лучших спортивных проектов России 

6-й сезон самого главного всероссийского спортивного конкурса от МинСпорта РФ «Ты в игре!» собрал более 6100 самых разнообразных проектов со всей страны и 14 апреля были оглашены всего 250 полуфиналистов. Рязанский рыбатлон вышел в полуфинал этого престижного конкурса.
Отметим, что рыбатлон уже принимал участие в самом первом сезоне этого конкурса спортивных проектов «Ты в игре!» несколько лет назад и также прошел тогда в 200 лучших проектов. С тех пор география нового вида спорта, придуманного в Рязани, расширилась – соревнования проводятся уже несколько лет в Башкортостане, Карелии и Ростовской области, ведутся переговоры еще с двумя регионами.
С 23 по 30 апреля пройдет народное голосование за полюбившийся проект на сайте «Ты в игре!». Ну а компетентное жюри конкурса, состоящее из известных спортсменов, журналистов и представителей министерства спорта РФ (Авербух, Журова, Смертин, Губерниев, Легков и другие) в мае определит финалистов и потом уже победителей конкурса.
Новый сезон рыбатлона начнется в Рязани 30 мая. Место 1-го этапа и все его подробности организаторы сообщат совсем скоро.