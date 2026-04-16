Молодой москвич погиб из-за электросамоката, стоявшего на зарядке в квартире

В Москве в одной из коммунальных квартир загорелся электросамокат, при пожаре погиб один человек, пишет SHOT .

Трагедия произошла минувшей ночью в шестиэтажном доме в Чуксином тупике на северо-западе столицы. Самокат всю ночь стоял на зарядке. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Одному из местных жителей не удалось спастись.

«Погибшему было 25 лет», — говорится в публикации.

При этом выйти из помещения из остаться в живых удалось семерым москвичам. Известно, что пожар полностью спалил квартиру и часть подъезда. В деталях ЧП предстоит разобраться специалистам.