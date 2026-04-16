Лиана Пепеляева, фото: сайт правительства Рязанской области
Власть и политика

Губернатор Малков предложил Лиане Пепеляевой участвовать в праймериз на выборах в Госдуму

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков предложил заслуженному юристу Российской Федерации Лиане Пепеляевой выдвинуться на предварительное голосование партии по отбору кандидатов в Государственную Думу девятого созыва.

Предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия по случаю профессионального праздника работников органов местного самоуправления, участницей которого стала Пепеляева. Представляя собравшимся, Малков подчеркнул весомость её биографии: юрист, правозащитник и адвокат, Лиана Витальевна дважды избиралась в Государственную Думу, а затем восемь лет возглавляла Департамент регионального развития в Правительстве РФ, где вела всю региональную повестку страны.

Реклама

Сегодня она продолжает активную работу уже на других направлениях — в частности, курирует социальный проект «СберПраво». На базе этого проекта в Рязанской области запущен пилот по оказанию бесплатной правовой помощи участникам СВО, их семьям и всем гражданам, которые в ней нуждаются. За время работы в регионе Пепеляева провела множество встреч с общественными организациями, молодёжью, ветеранами и представителями муниципалитетов.

«Лиана Витальевна уже провела большое количество встреч с общественными организациями, молодежью, ветеранами СВО, с муниципалитетами. Получаю позитивную обратную связь от людей по итогам всех встреч. Это многое значит», — отметил губернатор.

Приём заявок на участие в праймериз «Единой России» продолжается. Выдвижение кандидатов открыто с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей через портал Госуслуг — с 20 апреля по 29 мая. Само предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая. Выборы в Государственную Думу намечены на сентябрь текущего года.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье