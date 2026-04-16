Путин признал: экономика падает сильнее, чем обещало правительство — что теперь?

На закрытом совещании с кабинетом министров Владимир Путин констатировал: российская экономика снижается быстрее, чем предсказывали собственные прогнозисты власти. ВВП за январь–февраль сократился на 1,8%, а детали антикризисных мер остались за закрытыми дверями.

Экономическая ситуация в России оказалась хуже, чем прогнозировали Министерство экономического развития и Центральный банк. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, пишет «КП».

Широкой публике показали лишь вступительное слово главы государства. Начал он с неприятных цифр: два месяца подряд фиксируется снижение экономической динамики, а ВВП за январь–февраль сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли, промышленное производство в целом и строительный сектор.

Путин признал наличие сезонных факторов — в январе было на два рабочих дня меньше, чем год назад, в феврале на один. Однако сделал оговорку: только этим происходящее не объяснить. «Рассчитываю услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий — причём не только экспертов, но и прогнозов самого правительства и Центрального банка», — обратился он к министрам.

Напомним, определённое замедление экономики ожидалось: в прошлом году власти намеренно её «охлаждали», чтобы сбить инфляцию. Однако, как признал президент, негативные последствия превысили расчётные значения.

Путин дал понять, что ждать в сложившейся ситуации никто не намерен — нужны конкретные меры поддержки производителей и бизнеса. Приоритетом он назвал высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью: именно они, по его словам, обеспечивают рост реальных доходов граждан и получат усиленную государственную поддержку.

На фоне общего спада президент выделил один устойчивый показатель — безработица остаётся на уровне 2,1 процента. По его оценке, это свидетельствует о структурных изменениях рынка труда: развиваются гибкие и платформенные форматы занятости.

Отдельно речь зашла о государственных финансах. Путин подчеркнул важность сохранения бюджетной сбалансированности — особенно в условиях волатильности на внешних рынках — и дал понять, что следит за ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, правительство подготовило соответствующий пакет мер, который предстояло обсудить на закрытой части совещания.

Камеры отключились — всё конкретное осталось за закрытыми дверями.