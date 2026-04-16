Двойное поражение от «Баварии» и девять очков отставания от «Барселоны» в чемпионате — «Реал» переживает один из самых тяжёлых отрезков сезона. Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа не стал скрывать, что команда подавлена, однако разговоры о собственной отставке встретил с неожиданным спокойствием.

«Реал» дважды уступил «Баварии» в четвертьфинале — 1:2 и 3:4 — и досрочно завершил борьбу в турнире. В Ла Лиге положение команды также остаётся непростым: за семь туров до финиша мадридцы занимают второе место с 70 очками, отставая от «Барселоны» на девять.

— Команда очень болезненно воспринимает этот вылет. Прежде всего из-за того, как именно это произошло. Я поздравляю «Баварию» с отличным решающим матчем, но мы бы хотели, чтобы они победили нас по-другому. Имело место необъяснимое удаление Камавинги, которого никто не понимает. Отсюда и чувство несправедливости, и злость. Вся работа и все усилия были потрачены впустую после того, как судья сделал то, что сделал. Я не знаю, можно ли сейчас извлечь из произошедшего что-то положительное.

О разговорах вокруг своего тренерского будущего Арбелоа высказался коротко и без колебаний: «Меня это не беспокоит. Я — человек клуба. Приму любое решение руководства. Единственное, чего я хочу, — чтобы мадридский «Реал» побеждал», — цитирует тренера издание As.