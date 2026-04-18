Женщина погибла во время атаки БПЛА на автобус под Брянском

Одна женщина погибла и ещё одна получила ранения в результате удара FPV-дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Чернооково Климовского района Брянской области. В субботу об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака была целенаправленной и была совершена по автобусу, перевозившему мирных жителей. В результате удара погибла одна женщина, вторая пассажирка получила ранения различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшей и пообещал, что всем пострадавшим и их близким будет оказана необходимая поддержка, включая материальную помощь.

В результате атаки повреждён автобус Климовского АТП. На месте работают оперативные и экстренные службы.