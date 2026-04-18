На Землю надвигается мощная магнитная буря

Учёные зафиксировали приближение новой волны геомагнитных возмущений. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, к нашей планете движется поток быстрого солнечного ветра, исходящий из крупной корональной дыры на Солнце.

Астрофизики прогнозируют, что солнечный ветер достигнет Земли уже сегодня, до конца дня. Ожидается, что нестабильная геомагнитная обстановка продлится около недели, однако самые сильные удары придутся на ближайшие выходные — субботу и воскресенье. В этот период планета будет проходить пик адаптации к новым внешним условиям.

Эксперты отмечают, что данная корональная дыра — не новая. Ранее она уже вызывала на Земле магнитные бури уровня G1–G2. Это означает, что и в этот раз сила удара будет сопоставима с предыдущими событиями.

Возможны незначительные сбои в работе энергосистем, ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Врачи рекомендуют метеопатам заранее запастись необходимыми лекарствами и постараться избегать стрессов.

По предварительным прогнозам, уже с понедельника магнитное поле Земли стабилизируется, и активная фаза геошторма завершится.