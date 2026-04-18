Ректор и представители власти ответили на вопросы абитуриентов на Дне открытых дверей в РГУ

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 18 апреля распахнул двери для будущих студентов и их родителей. Мероприятие стало ключевым этапом подготовки к приемной кампании 2026 года.

До начала официальной части гости смогли лично пообщаться с деканами факультетов и директорами институтов, чтобы понять специфику обучения на разных направлениях.

Приветствовал всех присутствующих первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, который подчеркнул важность подготовки кадров для региона и рассказал про собственный путь.

Ректор Дмитрий Боков рассказал о стратегии развития вуза, современных лабораториях и перспективах, которые открываются перед студентами. Опытом поделились и выпускники прошлых лет — они дали напутствия тем, кто только определяет свой путь.

Особое внимание уделили практическим вопросам. Ответственный секретарь приемной комиссии Анна Титова подробно разъяснила тонкости подачи документов и новые правила поступления в 2026 году.

В университете ждут абитуриентов 20 июня.