Уровень воды в реке Пре превысил исторический максимум

В этом году уровень воды в реке Пре достиг исторического максимума. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохмии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В 2026 году весна подарила региону по-настоящему грандиозное половодье: в районе Клепиковского поозерья (створ деревни Борисово) уровень воды превысил исторический максимум на 2 см. В среднем течении реки Пры (створ села Деулино) вода пока не дотягивает до рекорда 6 см, но подъём продолжается.

Вода затопила места, куда не доходила десятилетиями, перелила многие дороги, в том числе регионального значения. Леса, вода и небо слились в единое целое, создавая неповторимую атмосферу.