Фото: 7info
Экология, природа, животные

Уровень воды в реке Пре превысил исторический максимум

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В этом году уровень воды в реке Пре достиг исторического максимума. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохмии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В 2026 году весна подарила региону по-настоящему грандиозное половодье: в районе Клепиковского поозерья (створ деревни Борисово) уровень воды превысил исторический максимум на 2 см. В среднем течении реки Пры (створ села Деулино) вода пока не дотягивает до рекорда 6 см, но подъём продолжается.

Продолжение после рекламы

Вода затопила места, куда не доходила десятилетиями, перелила многие дороги, в том числе регионального значения. Леса, вода и небо слились в единое целое, создавая неповторимую атмосферу.

«Половодье на Оке оказалось в этом году слабее ожиданий (из-за непродуктивных потерь снегозапасов в южной части бассейна), а на Пре сейчас — действительно большая вода. Как говорят японцы, «всё, что цветёт, увянет», поэтому спешите видеть», — советует Сергей Тобратов.

Популярные материалы

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Происшествия

Павел Малков: Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на ул. Дзержинского

Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников. 
Политика

Военкор Коц предложил прекратить стесняться и «подорвать килотонн 150»

Было бы неплохо напомнить европейским поджигателям войны, что мы, все-таки, ядерная держава. Например демонстративно выйти из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и подорвать килотонн 150 на Новой Земле.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.

Темы

Погода

На Землю надвигается мощная магнитная буря

Учёные зафиксировали приближение новой волны геомагнитных возмущений. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, к нашей планете движется поток быстрого солнечного ветра, исходящий из крупной корональной дыры на Солнце.
Общество

Ректор и представители власти ответили на вопросы абитуриентов на Дне открытых дверей в РГУ

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 18 апреля распахнул двери для будущих студентов и их родителей. Мероприятие стало ключевым этапом подготовки к приемной кампании 2026 года.
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали серийную карманницу с шестью судимостями из Рязани

Женщина, не имеющая постоянного места работы, переехала в Северную столицу из Рязани и, по данным следствия, причастна к восьми эпизодам хищений.
Происшествия

В Рязани заключён под стражу подозреваемый в совершении террористического акта

Установлено, что молодой мужчина действовал по указанию террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Используя горючую смесь, он совершил поджог автомобиля, а затем — офисного помещения в Железнодорожном районе города, после чего скрылся с места происшествия.
Общество

В Рязани приступили к возведению второй очереди ЖК «Символ» на 385 квартир

В Рязани дан старт строительству второй очереди жилого комплекса «Символ» на улице Лагерной. В настоящее время на строительной площадке ведутся активные подготовительные работы.
Происшествия

В Рязани на Московском шоссе загорелся автомобиль

В Рязани 18 апреля на Московском шоссе произошло возгорание легкового автомобиля.
Общество

В Коростово отменили теплоход, вместо него работает автомобиль «вахта»

Для удобства жителей и гостей села организован альтернативный способ добраться до речного транспорта. Вместо отменённого рейса будет работать автомобиль «вахта», который доставит людей до пристани теплохода в селе Заокское.
Экология, природа, животные

В Рязани за сутки уровень воды в Оке снизился на 20 см, а в Проне вырос на 60

За последние сутки от воды освободились 8 приусадебных участков в городе Рязани. Тем не менее, последствия половодья всё ещё затрагивают инфраструктуру и жителей региона.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье