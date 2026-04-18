В Санкт-Петербурге задержали серийную карманницу с шестью судимостями из Рязани

В ночь на 16 апреля оперативники уголовного розыска задержали 27-летнюю уроженку Рязани, подозреваемую в серии карманных краж на территории Санкт-Петербурга.

Женщина, не имеющая постоянного места работы, переехала в Северную столицу из Рязани и, по данным следствия, причастна к восьми эпизодам хищений.

В феврале текущего года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступили два заявления о краже мобильных телефонов в сетевом магазине города Мурино. Общий ущерб от преступлений составил 120 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на кражу» и «кража» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Примечательно, что у задержанной уже имеется шесть судимостей за аналогичные преступления. В настоящее время она заключена под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведётся следствие.