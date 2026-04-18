В Рязани заключён под стражу подозреваемый в совершении террористического акта

В Рязани заключён под стражу 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении террористического акта. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана по ходатайству следователя Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, преступление было совершено 17 апреля в ночное время. Установлено, что молодой мужчина действовал по указанию террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Используя горючую смесь, он совершил поджог автомобиля, а затем — офисного помещения в Железнодорожном районе города, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан в результате грамотно спланированных и проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В операции по его поимке принимали участие оперативные службы регионального управления ФСБ и УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий с участием задержанного для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело расследуется, ведётся работа по выявлению возможных сообщников и других эпизодов противоправной деятельности.