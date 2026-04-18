Полгода поисков пропавшей женщины завершились трагедией, тело Натальи нашли у её дома

Волонтёры пермского поискового отряда «Регион59» сообщили о завершении многомесячных поисков. В Краснокамском районе Пермского края найдено тело 29-летней Натальи Аликиной, которая пропала ещё осенью прошлого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ушла за минуту, сказала: «Скоро вернусь»

Всё началось в обычный октябрьский день. 27 октября Наталья была дома в селе Мысы со своим 11-летним сыном. Сборы заняли буквально минуту: женщина накинула рабочую куртку мужа, которая была ей явно велика, бросила ребёнку привычное «Я скоро вернусь» и вышла за дверь.

Её мать, Ирина Кузнецова, позже рассказала «КП-Пермь»: незадолго до исчезновения они созванивались, и голос дочери не вызывал никакого беспокойства. «Всё было нормально. Но уже после 15:00 она перестала отвечать. У меня в голове каша, тысяча вопросов, а ответов нет», вспоминала Ирина.

Последний раз Наталью видели около 14:00 того же дня у магазина «Пятёрочка». В ориентировках отрядов «Регион59» и «ЛизаАлерт» были подробно описаны приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, светло-серые глаза, веснушки и небольшая вмятина на лбу. На ней была красная куртка оверсайз с капюшоном, чёрная кофта, джинсы и светло-серые кроссовки.

Ложный след и три месяца надежд

Через несколько дней после публикации ориентировки появилась информация, которая надолго запутала следствие. Местная жительница Алиса Костарева заявила, что видела Наталью уже 2 ноября, то есть спустя несколько дней после официальной даты исчезновения. По её словам, женщина шла с остановки в сторону клуба в компании незнакомого мужчины в чёрной куртке, который был заметно выше неё.

Однако мать пропавшей опровергла эту версию: очевидица приняла за Наталью совершенно другого человека.

Надежда таяла с каждым месяцем. Через три месяца после исчезновения отчаявшаяся Ирина Кузнецова записала видеообращение к дочери. Со слезами она просила Наталью откликнуться, обещала помощь и прощение. Ответа не последовало.

Тело нашли рядом с домом

По информации близких погибшей, предварительная причина смерти не носит криминального характера. Показательна и другая деталь: тело обнаружили не в глухом лесу и не далеко от населённого пункта. Всё это время оно находилось вблизи дома, где Наталья жила вместе с семьёй. По всей видимости, останки были засыпаны снегом, что и не давало поисковикам выйти на след.